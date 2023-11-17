المركز القومي لنقل الدم والصحة العالمية ينظمان حملة للتبرع بالدم بشندي





نظم المركز القومي لنقل الدم بدعم من منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع مستشفى شندي التعليمي حملة التبرع بالدم بمدينة شندي تحت شعار (تبرع بالدم تبرع بالبلازما – شارك الحياة – شارك كثيرا) وذلك تلبية للطلب العالي على الدم ومشتقاته للمرضى بمستشفيات شندي والمك نمر ومستشفى النو بأم درمان.

وحيا دكتور عصام محمد علي ممثل منظمة الصحة العالمية الدور الكبير للمتطوعين بمستشفى النو ومستشفيات شندي، مشيراً في هذا الصدد إلى ان ذلك الدور الكبير ساهم في انجاح الحملة والتي حققت الكميات المستهدفة.

وأوضح أن إدارة بنوك الدم بعطبرة بذلت جهدا مقدرا في توفير المستهلكات، إضافة للجهد الكبير لبنك الدم بمستشفى المك نمر حيث تم فحص الدم ومشتقاته المختلفة .