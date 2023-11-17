توجيه مؤسسات التعليم العالي غير الحكومية بفتح مكاتب إدارية بالولايات





وجهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الجامعات والكليات الخاصة والأهلية والأجنبية القائمة بالولايات التي تعاني من ويلات الحرب بفتح مكاتب إدارية لها بالولايات الآمنة، تسهيلاً للطلاب في استخراج شهاداتهم الجامعية والإفادات، وليكون نقطة اتصال بين هذه المؤسسات والطلاب وأسرهم.

ونقل د. عاصم محمد حسن مدير الإدارة العامة للتعليم العالي الخاص والأهلي والأجنبي توجيهات بروفيسور محمد حسن دهب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لمديري هذه المؤسسات بضرورة فتح مكتب إداري واحد على الأقل لكل مؤسسة في الولايات غير المتأثرة بالحرب حرصاً من الوزارة على استمرار العملية التعليمية بالبلاد، وتسهيلا لانسياب العمل الإداري في هذه الظروف الاستثنائية التي تشهدها البلاد.