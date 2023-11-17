شاهد بالفيديو .. “من المدرعات مقبرة الجنجويد” رسائل من أسود الجيش السوداني





أرسل أسود الجيش السوداني رسائل للتحية وتطمين من داخل سلاح المدرعات بالخرطوم، جددوا فيها العهد لحماية الوطن والمواطنين.

وقال الأسود عبر فيديو جديد بأن تحيتهم لإخوانهم في جبل أولياء بالخرطوم، ولكل المقاتلين في أمدرمان وخاصة المستنفرين وجنود هيئة العمليات.

وقال الجنود في تحيتهم بحسب رصد محرر “النيلين” على شبكات التواصل الاجتماعي بأنهم سيواصلون الدفاع عن السودان ووجوده ضد تمرد المليشيا الإرهابية، وأن الوطن لن يمس وهم يقاتلون عنه.

شاهد الفيديو:

رصد وتحرير – “النيلين”