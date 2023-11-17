بالصور.. والي نهر النيل: خرجنا 40 ألف في معسكرات الكرامة ولن تتوقف إلا بتدريب كافة المواطنين

وقد أكد الوالي أن الولاية أكملت إعداد حوالي 40 ألف مستنفر في الكرامة الأولى التي بدأت كرنفالات التخريج بمحليات الدامر شندي وبربر وبإذن الله ستتواصل كرنفالات التخريج لبقية المحليات في الايام المقبلة ان شاء الله وبعدها مباشرة إنطلاقة معسكرات الكرامة الثانية وأكد بان هذه المعسكرات لن تتوقف إطلاقا حتى جميع تدريب جميع ابناء الولاية.