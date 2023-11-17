سياسية
بالصور.. والي نهر النيل: خرجنا 40 ألف في معسكرات الكرامة ولن تتوقف إلا بتدريب كافة المواطنين
شهدت حكومة نهر النيل بتشريف والي الولاية وقائد سلاح المدفعية في مدينة بربر باستادها عصر الثلاثاء تخريج إثنين ألف مستنفر.
حيث أكد والي نهر النيل محمد البدوي ابو قرون بان المتخرجين قادرون على حماية الوطن.
وقد أكد الوالي أن الولاية أكملت إعداد حوالي 40 ألف مستنفر في الكرامة الأولى التي بدأت كرنفالات التخريج بمحليات الدامر شندي وبربر وبإذن الله ستتواصل كرنفالات التخريج لبقية المحليات في الايام المقبلة ان شاء الله وبعدها مباشرة إنطلاقة معسكرات الكرامة الثانية وأكد بان هذه المعسكرات لن تتوقف إطلاقا حتى جميع تدريب جميع ابناء الولاية.
وقد أشار اللواء ركن محمد الأمين حسن قائد سلاح المدفعية لإكتمال الجرعات التدريبية للمستنفرين مضيفا بأنهم سيكونون إضافة حقيقية ومساندة للقوات المسلحة وكافة الأجهزة النظامية والأمنية بجميع ربوع الوطن عامة والولاية خاصة.
مكتب الناطق الرسمي – القوات المسلحة السودانية
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