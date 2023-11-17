هيئة الدواء: الوزن الزائد وحده ليس سببا للإصابة بالسكر





نشرت هيئة الدواء المصرية ، مجموعة من المعلومات الهامة عن مرض السكري،مع تصحيح لبعض المعلومات المغلوطة لدي البعض .

وقالت هيئة الدواء المصرية إن هناك معلومة خاطئة لدي الكثير ، حيث يعتقدون أن زيادة الوزن تعني الإصابة بالسكري​.

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أوضحت هيئة الدواء أن المعلومة الصحيحة تتمثل في أن زيادة الوزن وحدها ليس مرض السكري من النوع الثاني سببها ، فهناك عوامل عديدة إلى جانب الوزن تقوم بدور كبير في تطور المرض، وأهمها النشاط البدني، والعوامل الوراثية، والعمر، كما يوجد العديد من المصابين بمرض السكري النوع الثاني، وتُعد أوزانهم طبيعية.​

واحتفل العالم منذ أيام قليلة باليوم العالمي للسكر ، عن طريق نشر مجموعة من الإرشادات والمعلومات الهامة بالإضافة إلي الاحصائيات الخاصة بالمصابين في العالم .

صدى البلد