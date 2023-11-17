ادارة جامعة الرباط الوطني تعلن عن إجازة ميزانية الجامعة

كشف اللواء شرطة (حقوقي) م د.عامر عبد الرحمن عثمان نائب مدير جامعة الرباط الوطني عن إجازة وزير الداخلية المكلف مدير عام الشرطة ورئيس مجلس إدارة الجامعة كشف عن إجازته لميزانية الجامعة، لافتاً إلى الحرص والاهتمام المتعاظم للسيد الوزير بالجامعة وتاكديه على الدور المهم لها تجاه المجتمع، وبشر د.عامر عبد الرحمن بمصادقة وزير الداخلية المكلف على المذكرة التي أقرتها إدارة الجامعة والتي قام برفعها له مدير الجامعة والخاصة برفع نسبة تخفيض الرسوم الدراسية من ٢٠٪ إلى ٤٠٪ ،لبعض الفئات.

من جانبه تقدم الفريق أول شرطة (حقوقي) د.العادل عاجب يعقوب مدير جامعة الرباط الوطني لوزير الداخلية على إجازته لميزانية الجامعة و الجهود المقدرة التي ظل يبذلها لأجل استقرار العملية التعليمية بجانب اهتمامه المتعاظم بالعاملين بالجامعة، مشيدا بالمجهودات المقدرة التي ظلوا يبذلونها تجاه الجامعة.

المكتب الصحفي لشرطة السودان