صحة النيل الأبيض تتسلم ثلاثة سيارات إسعاف من الصحة الإتحادية

تسلمت وزارة الصحة والتنمية الإجتماعية بولاية النيل الأبيض برئاسة الوزارة بمدينة ربك صباح اليوم عدد ثلاثة سيارات إسعاف، مقدمة من وزارة الصحة الإتحادية كمنحة من حكومة وشعب اليابان، بحضور الدكتور الغالي حسن مدير إدارة الطب العلاجي والمدير الإداري بالوزارة ومدير مكتب الوزير.

وثمن مدير الطب العلاجي الدور الكبير لوزارة الصحة الإتحادية في دعم الصحة بالولاية، مضيفاً أن إستلام الوزارة لعدد ثلاثة عربة إسعاف تمثل إضافة كبيرة لدعم الخدمات الطبية والعلاجية وفي ظل الظروف الحالية التي تمر بها البلاد، مشيراً إلى أهمية عربات الإسعاف وإسهامها في إنقاذ الأرواح وربط المؤسسات الصحية.