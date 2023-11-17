بقيادة مناوي.. حركة جيش تحرير السودان: سنقاتل ضد المرتزقة الأجانب الذين تم استجلابهم لاحتلال السودان ومحوه من الوجود

قال الناطق الرسمي باسم حركة جيش تحرير السودان الصادق علي النور بأن الحرب تحولت من مواجهة “الكيزان” أو المؤتمر الوطني إلى قتل المدنيين الأبرياء ودفنهم أحياء في سبيل إبادتهم من أرضهم وهذا يعني أن هناك أجندة خفية تهدف لتفتيت وحدة الوطن وتقسيمه على النموذج الليبي.

وأضاف بأنهم في حركة جيش تحرير السودان سنقاتل ضد المرتزقة الأجانب الذين تم استجلابهم لاحتلال السودان ومحوه من الوجود وتشريد شعبه.

وأكد الناطق الرسمي أنهم في الحركة سيقاتلون مع الجيش السوداني حتى آخر جندي في صفوفهم.