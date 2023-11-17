القوات المشتركة لحركات دارفور: لن نتفق مع من يستهدف ويقتل المدنيين ولو كلفنا ذلك فناء كافة عناصرنا





قالت القوات المشتركة لحركات دارفور بأن الاجتماع الذي انعقد مع قيادة الدعم السريع انفض على خلاف حول دخول مدينتي الفاشر والضعين. وأضافت:

– تصر قوات الدعم السريع على مواصلة التصعيد

– لن نتفق مع من يستهدف ويقتل المدنيين ولو كلفنا ذلك فناء كافة عناصرنا

– مزعمة الدعم السريع حول تشكيل قوة مشتركة مع الحركات عار من الصحة تماما