سياسية

القوات المشتركة لحركات دارفور: لن نتفق مع من يستهدف ويقتل المدنيين ولو كلفنا ذلك فناء كافة عناصرنا

2023/11/17

قالت القوات المشتركة لحركات دارفور بأن الاجتماع الذي انعقد مع قيادة الدعم السريع انفض على خلاف حول دخول مدينتي الفاشر والضعين.
وأضافت:
– تصر قوات الدعم السريع على مواصلة التصعيد
– لن نتفق مع من يستهدف ويقتل المدنيين ولو كلفنا ذلك فناء كافة عناصرنا
– مزعمة الدعم السريع حول تشكيل قوة مشتركة مع الحركات عار من الصحة تماما
– تم اجتماع بيننا والدعم السريع ولن ننكر ذلك بدعوة منهم والهدف كان حول وقف الحرب بمدن دارفور ولكن رفضت من الدعم السريع.
الجزيرة – السودان

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