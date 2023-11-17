جبريل إبراهيم: وجب قتال كل من يعتدي على مواطنينا العزل، و من يعرض وحدة بلادنا العزيزة لعبث الأجانب و عملائهم في الداخل

‏قال د.جبريل ابراهيم رئيس حركة العدل والمساواة السودانية بشأن إعلان حركات الكفاح المسلح الخروج من منطقة الحياد، والانخراط في قتال الدعم السريع:

“قررنا اليوم الخروج عن موقف الحياد الذي اتخذناه بصورة جماعية عند مبتدأ الحرب بعدما تبين للقاصي و الداني أن الدعم السريع و مرتزقته الوافدة تستهدف المواطن الأعزل في نفسه و ماله و عرضه، و ان انتهاكات فظيعة غير مسبوقة ترتكبها هذه المليشيات في حقه، ‏و بعد ما تبين لنا ان نقل الحرب إلى كردفان و دارفور يهدف إلى تكرار التجربة الحفترية في ليبيا، و تهدد وحدة الوطن ارضاً و شعباً. وحدة الوطن خط أحمر و دونها المهج. وجب قتال كل من يعتدي على مواطنينا العزل، و من يعرض وحدة بلادنا العزيزة لعبث الأجانب و عملائهم في الداخل.”