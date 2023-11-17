سائقو المركبات بالأبيض: وصول الوقود أحدث إنفراجاً كبيراً





أكد عدد من سائقي المركبات العامة في خطوط المواصلات الداخلية بمدينة الأبيض أن وصول حصة الولاية من الوقود أحدث انفراجاً كبيراً في الموقف في ظل الشح الذي شهدته المدينة الأيام الأسابيع الماضية.

وأشاروا في إفادات لوكالة السودان للأنباء (سونا) أن عمليات التوزيع للوقود تتم الآن بمحطات الوقود وتسير بصورة طيبة من حيث التنظيم، كما أوضحوا أن أسعار الوقود بهذه المحطات منخفض مقارنة بالسوق الأسود، مطالبين بأن تستمر جهود حكومة الولاية في توفير الوقود بصورة دائمة، وذلك لتخفيف العبء على المواطنين.