تابعنا باستغراب انعقاد مؤتمر صحفي في بورتسودان باسم مسار دارفور – “حجر والهادي ادريس”

قال رئيس حركة تحرير السودان المجلس الانتقالي الهادي إدريس ورئيس تجمع قوى تحرير السودان الطاهر حجر ونائب رئيس التحالف السوداني حافظ عبد النبي في بيان مشترك:

– تابعنا باستغراب انعقاد مؤتمر صحفي في بورتسودان باسم مسار دارفور نؤكد بأننا لم نفوض أحدا للمشاركة أو الحديث باسمنا وغير معنيين بمخرجاته.

– إعلان المشاركون في المؤتمر الصحفي انحيازهم لأحد طرفي الصراع يخالف ما توافقنا عليه منذ بدء الحرب وعليه فأن هذا الموقف يمثل من أعلنه وحده لا غير.