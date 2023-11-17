سياسية
تابعنا باستغراب انعقاد مؤتمر صحفي في بورتسودان باسم مسار دارفور – “حجر والهادي ادريس”
قال رئيس حركة تحرير السودان المجلس الانتقالي الهادي إدريس ورئيس تجمع قوى تحرير السودان الطاهر حجر ونائب رئيس التحالف السوداني حافظ عبد النبي في بيان مشترك:
– تابعنا باستغراب انعقاد مؤتمر صحفي في بورتسودان باسم مسار دارفور نؤكد بأننا لم نفوض أحدا للمشاركة أو الحديث باسمنا وغير معنيين بمخرجاته.
– إعلان المشاركون في المؤتمر الصحفي انحيازهم لأحد طرفي الصراع يخالف ما توافقنا عليه منذ بدء الحرب وعليه فأن هذا الموقف يمثل من أعلنه وحده لا غير.
– نعلن رفضنا القاطع لجر إقليم دارفور لحرب أهلية يسعى لها دعاة الفتنة لأجندة سياسية تخدم الأهداف الخبيثة لفلول النظام البائد.
الجزيرة – السودان
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