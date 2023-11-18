الولايات المتحدة وشركاؤها يدينون العنف المتزايد في إقليم دارفور السوداني





أدانت الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج تصاعد أعمال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان التي يقول البعض إنها ترقى إلى مستوى التطهير العرقي في إقليم دارفور بغرب السودان، وفق ما ذكرته “أسوشيتد برس”.

وقالت الدول الثلاث، المعروفة باسم “الترويكا”، في بيان صدر الجمعة، إنه يجب على الجيش السوداني وقوات الدعم السريع إنهاء القتال الذي أودى بحياة ما لا يقل عن 800 شخص منذ وقت سابق من هذا الشهر فقط وأجبر 8000 آخرين على الفرار.

كما عبرت الدول الثلاث عن قلقها بشكل خاص إزاء الهجمات التي تشنها قوات الدعم السريع على المدنيين في غرب ووسط وجنوب دارفور.

وذكرت الدول الثلاث أيضا أنه لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري للصراع، وحثت الجانبين على العمل معا في محادثات السلام التي تستضيفها السعودية.

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