المواصفات بالجزيرة تفحص 417 رسالة وارد بميناء مدني الجاف





أكملت الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس فرع ولاية الجزيرة خلال شهر أكتوبر المنصرم مراجعة 8 رسائل للصادر عبر ميناء مدني الجاف شملت 6 رسائل نحاس خردة بوزن 200 طنا لدولة الإمارات العربية المتحدة ورسالة لوبيا عدسية بوزن 100 طنا لدولة الهند إضافة لرسالة جلود بقري بوزن 50 طنا لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأعلن المهندس عادل محمد محمد أحمد الطاهر مدير المواصفات والمقاييس بولاية الجزيرة في تصريح (لسونا) عن ورود 417 رسالة وارد في شهر أكتوبر عبر ميناء مدني الجاف بوزن 182422 طنا تم فحصها ومطابقتها للمواصفات القياسية، حيث شملت مواد غذائية ومستحضرات تجميل وصابون ومنظفات، وحافظات أطفال وحلويات وزيوت عربات ومعجون أسنان وجلسرين وأثاثات، وقد طابقات جميعها المواصفات القياسية.

ولفت الطاهر الى تفتيش 345 محلاً خدميا شملت بوتيكات ومراكز تعبئة ومراكز بيع الدواجن وثلاجات خضر وفاكهة طابقت جميعها المواصفات القياسية.

سونا