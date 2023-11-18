رئيس هيئة محامي دارفور: مؤتمر “القضايا الإنسانية في السودان” يمثل فرصة مهمة لمناقشة التحديات الإنسانية





قال عبد الله الدومة الوالي السابق لشمال دارفور ورئيس هيئة محامي دارفور، إن مؤتمر القضايا الإنسانية في السودان 2023 يمثل فرصة مهمة لمناقشة التحديات الإنسانية التي تواجه السودان والمنطقة ، ووضع حلول عملية لها.

وأكد الشيخ ضرورة تضافر الجهود من جميع الجهات المعنية، للمساهمة في تحسين الأوضاع الإنسانية و المعاشية في السودان.

جاء ذلك خلال كلمته في فعاليات مؤتمر القضايا الانسانية في السودان 2023 لمناقشة القضايا المتعلقة بقطاعات الحماية الاجتماعية، الأمن الغذائي، النظام الصحي، العنف الجنسي المبني على النوع خلال النزاع، بالإضافة إلى المعوقات اللوجستية لوصول وتوزيع المساعدات الإنسانية في السودان.

بوابة الأهرام