شاهد بالصور والفيديو.. تدمير جسر خزان جبل أولياء الرابط بين الخرطوم وأمدرمان وطيران الجيش يلاحق الدعم في العيلفون

قالت القوات المسلحة السودانية في بيان لها صباح السبت بأن قوات الدعم السريع “المتمردة” ومواصلة لمشروعها التدميري للبلاد وتخريب بنيتها التحتية، تسبب قصفها المدفعي بجبل أولياء في تدمير جسر خزان جبل أولياء.

ويربط كبري خزان جبل أولياء بين مدينتي الخرطوم وأم درمان.