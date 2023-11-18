فريق فني من الإدارة العامة للجوازات والهجرة يصل أديس أبابا لاستخراج الرقم الوطني والجواز الالكتروني

هذا وتشير متابعات (المكتب الصحفي للشرطة) إلى أن خدمة استخراج الجواز الالكتروني والرقم الوطني وشهادة الميلاد توقفت في السفارة منذء أبريل الماضي وفي نهاية أغسطس أعلنت وزارة الداخلية عن استرداد الأنظمة وشرعت في إرسال فرق عمل لتفعيل البرنامج الجديد وإكمال الربط الشبكي مع مصنع الجوازات بمدينة بورتسودان فيما تتواصل الجهود لإكمال كافة السفارات التي تتواجد بها خدمة الجوازات وذلك تسهيلا على الجاليات بالخارج.

المكتب الصحفي لشرطة السودان