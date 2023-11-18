سياسية
فريق فني من الإدارة العامة للجوازات والهجرة يصل أديس أبابا لاستخراج الرقم الوطني والجواز الالكتروني
اهتماما من وزارة الداخلية ورئاسة قوات الشرطة وتنفيذا لتوجيهات المدير العام لقوات الشرطة وزير الداخلية المكلف، الخاصة بضرورة توفير خدمة الجواز الالكتروني والسجل المدني للمواطنين والعالقين بدولة إثيوبيا الشقيقة.
وصل اليوم فريق فني من الإدارة العامة للجوازات لأديس أبابا وذلك لاستئناف استخراج الرقم الوطني والجواز الالكتروني من سفارة السودان بأديس أبابا.
هذا وتشير متابعات (المكتب الصحفي للشرطة) إلى أن خدمة استخراج الجواز الالكتروني والرقم الوطني وشهادة الميلاد توقفت في السفارة منذء أبريل الماضي وفي نهاية أغسطس أعلنت وزارة الداخلية عن استرداد الأنظمة وشرعت في إرسال فرق عمل لتفعيل البرنامج الجديد وإكمال الربط الشبكي مع مصنع الجوازات بمدينة بورتسودان فيما تتواصل الجهود لإكمال كافة السفارات التي تتواجد بها خدمة الجوازات وذلك تسهيلا على الجاليات بالخارج.
المكتب الصحفي لشرطة السودان
علاج الحمى في الطب النبوي مشكلة مص الإصبع التفاح الأخضر .. فوائد