سياسية

البرهان وأردوغان عبر اتصال هاتفي: الوحدة والتضامن في جميع القضايا التي تتعلق بالعالم الإسلامي

2023/11/18
البرهان و أردوغان

قالت الرئاسة التركية أن اتصالاً هاتفياً جرى بين الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، ورئيس المجلس السيادي الانتقالي القائد العام للجيش السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان.
– تناول الاتصال آخر تطورات الوضع في قطاع غزة الذي يتعرض باستمرار إلى عدوان إسرائيلي وإلى الجهود المبذولة من أجل إيصال المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين.
– شدد أردوغان على ضرورة الوحدة والتضامن في جميع القضايا التي تتعلق بالعالم الإسلامي وأكد أهمية تنفيذ القرارات المتخذة في قمة منظمة التعاون الإسلامي التي عقدت في الرياض.
الجزيرة – السودان

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