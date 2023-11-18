سياسية
البرهان وأردوغان عبر اتصال هاتفي: الوحدة والتضامن في جميع القضايا التي تتعلق بالعالم الإسلامي
قالت الرئاسة التركية أن اتصالاً هاتفياً جرى بين الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، ورئيس المجلس السيادي الانتقالي القائد العام للجيش السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان.
– تناول الاتصال آخر تطورات الوضع في قطاع غزة الذي يتعرض باستمرار إلى عدوان إسرائيلي وإلى الجهود المبذولة من أجل إيصال المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين.
– شدد أردوغان على ضرورة الوحدة والتضامن في جميع القضايا التي تتعلق بالعالم الإسلامي وأكد أهمية تنفيذ القرارات المتخذة في قمة منظمة التعاون الإسلامي التي عقدت في الرياض.
الجزيرة – السودان
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