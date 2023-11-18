بمشاركة القوات النظامية.. انطلاق حملة إصحاح البيئة ببورتسودان

تنفيذا لقرار لجنة أمن محلية بورتسودان تم قفل السوق الرئيسي بمشاركة القوة المشتركة من قوات الشرطة وقوات الشعب المسلحة وجهاز المخابرات العامة تحت إشراف والي ولاية البحر الاحمر، حيث تم تدشين حملة إصحاح البيئة بالسوق الرئيسي ببورتسودان.

وتشير متابعات المكتب الصحفي للشرطة إلى أن حملة النظافة جاءت بمشاركة هيئة النظافه بالولاية ووزارة الصحة حيث تمت عمليات رش المبيدات وإزالة التشوهات والمخالفات. وقد وجدت الحملة قبولا ورضا من المواطنين وستتواصل الحملات طوال فترة الخريف. الجدير بالذكر أن الأمطار الغزيرة التي هطلت مؤخرا أدت إلى انتشار وظهور نواقل الأمراض من الذباب وغيره.

المكتب الصحفي لشرطة السودان