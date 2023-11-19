بالصور.. ختام الورشة التدريبية لأعضاء حركة العدل والمساواة بولاية البحر الأحمر

اختتمت يوم السبت الموافق 18 نوفمبر بمدينة بورتسودان فعاليات الورشة التدريبية لأعضاء حركة العدل والمساواة السودانية بولاية البحر الأحمر و التي بدأت منذ يوم الخميس المنصرم و إستمرت ثلاث أيام بقاعة السلام بأمانة حكومة ولاية البحر الأحمر.

وقد أكد الدكتور محمد يوسف إبراهيم منسق الورشة بأنها ضمت ثلاثين عضوا من الجنسين تلقوا تدريبا جيدا في عددا من المحاور المهمة في الشأن التنظيمي

مشيرا إلى أن هذه الورشة هي الأولى من نوعها و إن الولاية ستشهد المزيد من الورش بغرض رفع الكفاءة التنظيمية لدى منسوبي الحركة.

مؤكدا بأن المتدربين تلقوا عددا من المحاضرات في مجال العمل التنظيمي و الإداري و أنهم باتوا جاهزين لأداء مهامهم بكفاءة عالية و إن فكرة الورشة ستنقل إلى بقية الولايات الآمنة وفي ختام الورشة خاطب المتدربين الفريق اإراهيم الماظ مستشار رئيس الحركة مشيرا إلى أن التدريب هو أساس تطور العمل السياسي و النضالي .