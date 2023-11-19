وزير الصحة الاتحادي:العمل على تحسين جودةالخدمات الصحية بولاية البحر الأحمر





أكد وزير الصحة الاتحادي المكلف د. هيثم محمد إبراهيم العمل على وضع خطة ذات مراحل واضحة لزيادة وفرة وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة على مستوى ولاية البحر الأحمر.

جاء ذلك خلال الجلسة الإفتتاحية لورشة توفير وتحسين الخدمات الصحية بولاية البحر الأحمر صباح اليوم، بقاعة أمانة الحكومة بحضور والي ولاية البحر الأحمر فتح الله الحاج احمد، ووزير التنمية الاجتماعية احمد ادم بخيت ومدير قطاع الصحة بولاية البحر الأحمر د. أحلام عبد الرسول والمدير العام للصندوق القومي للتأمين الصحي د. بشير الماحي والأمين العام لمجلس الأدوية والسموم د. علي بابكر، بالاضافة إلى ممثلين للجهات ذات الصلة.

وأشار الوزير إلى أن الورشة مبنية على أهداف محددة، أهمها استعراض وتحليل الوضع الصحي بالولاية وتحديد التدخلات المطلوبة لتحقيق عدالة توزيع وتكامل الخدمات الطبية المقدمة وإجازة واعتماد خطة التعافي للتأمين الصحي بالولاية، بالإضافة إلى الإتفاق على بناء وتقوية آليات العمل المشترك للصحة بالولاية.

ولفت الوزير إلى العمل للخروج برؤية وخطة متكاملة لتحسين تقديم الخدمات الصحية بالولاية وتحديد مراحل وفرة وتحسن جودة الخدمات الصحية لزيادة استخدام الخدمات الصحية بواسطة المواطنين، مشيراً إلى أن مشروع التأمين الصحي قبل الحرب وصل إلى نسبة تغطية 80%، لافتا إلى الترتيب لإنطلاق حملات الرش بالطائرة خلال الفترة القادمة.

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