الهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعي تؤكد رغبتها في متابعة نشاطها في السودان





اكدت الهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعي التي توقف نشاطها في الخرطوم وتأثرت مشروعات لها بعدد من ولايات السودان على رغبتها في مزاولة نشاطها الاستثماري عقب توقف الاقتتال الدائر حاليا في البلاد وعودة الاستقرار الاقتصادي والسياسي.

وقالت انها في حال توقف القتال وعودة الامن والاستقرار لولاية الخرطوم ستعمل على إعادة تأهيل الأصول المتضررة ومزاولة أنشطة الشركات التي تساهم من خلال صادراتها في سد حاجة عدد من السلع الغذائية لعدد من الدول العربية .

وقال الأستاذ محمد بن عبيد المزروعي رئيس الهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعي في تصريح (لسونا) ان مباني الهيئة واستثماراتها في الخرطوم تعرضت لإضرار وخسائر كبيرة وانهم لم يتمكنوا من حصرها بدقة لصعوبة الوصول إليها في الوقت الحالي، مشيرا الى ان استثمارات الهيئة خارج الولاية تعمل بصعوبة لتأثر الأنشطة الاقتصادية وصعوبة الحصول على المحروقات ومدخلات الانتاج.

واضاف ان الهيئة تتابع مع الشركات التي تساهم فيها خارج ولاية الخرطوم للمحافظة على أصولها والاستمرار في نشاطها ومساعدتها لأداء اعمالها.