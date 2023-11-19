اقتصاد وأعمال
والي القضارف يبحث الترتيبات المتعلقة بفتح مكتب للتجارة الخارجيه بالولاية
تناول اللقاء الذي جمع وزير التجارة الفاتح عبدالله يوسف ووالي القضارف المكلف الاستاذ محمد عبدالرحمن محجوب بمباني الوزارة اليوم بحضور العضو المنتدب للاسواق الحرة، تناول عددا من الموضوعات الخاصة بالولاية والتي تمثلت في الترتيبات المتعلقة لفتح مكتب للتجارة الخارجية بالولاية لمراجعة جداول سلع الصادر وتجارة الحدودية إلى جانب الترتيبات المتعلقة بالمنطقة الحرة بدوكة.
واوضح والي القضارف المكلف انه قد تم التوافق خلال اللقاء على شراء المحاصيل الزراعية عبر شركة سلعتي علاوة على العمل المشترك بين الوزارة والولاية لتوفير السلع الاستراتيجية وعمليات الصادر وصولا للأهداف المنشودة.
الى ذلك قدم والي القضارف المكلف الدعوة لوزير التجارة الخارجية لحضور افتتاح الموسم التسويقي لسوق المحاصيل بالقضارف في الأيام القليلة المقبلة.
سونا
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