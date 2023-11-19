والي النيل الأبيض يقف على استئناف الدراسة بجامعة بخت الرضا





اطمئن الاستاذ عمر الخليفة عبدالله والي ولاية النيل الأبيض المكلف لدي زيارته لمحلية الدويم علي استئناف الدراسة والنشاط الأكاديمي بجامعة بخت الرضا بعد توقف الجامعات بسبب الحرب، واستمع الوالي لتنوير من البروفيسر المعتز بالله بكري سيد احمد مدير جامعة بخت الرضا بحضور عدد من أعضاء لجنة أمن الولاية والأستاذ عبد الغفار علي فرج المدير التنفيذي لمحلية الدويم.

وقال الوالي في تصريح لـ (سونا) أن الهدف من الزيارة هو الاطمئنان على إستئناف الدراسة في بعض الدفعات الدراسية، وأشار للتنسيق بين إدارة الجامعة ولجنة أمن المحلية لوجود بعض الوافدين بالداخليات، وأكد الوالي على أهمية استقرار الجامعة واستمرار النشاط الأكاديمي ووعد سيادته بمعالجة مشاكل الخدمات بداخليات الطلاب والطالبات.

من جهته أعرب مدير جامعة بخت الرضا عن سعادته بهذه الزيارة التي تدل على اهتمام قيادة الولاية بأمر التعليم العالي وقال إن الجامعة استئنفت نشاطها الأكاديمي لبعض الدفعات الدراسية وأن الاسبوع القادم سيشهد انطلاقة الامتحانات لبعض الدفع.