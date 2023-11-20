شاهد بالفيديو.. قائد سلاح المدرعات: بشائر النصر لاحت والجيش يقوم بعمل كبير في أم درمان وجبل أولياء





قال قائد سلاح المدرعات اللواء نصر الدين عبد الفتاح بأن بشائر النصر لاحت والجيش يقوم بعمل كبير في أم درمان وجبل أولياء.

وأضاف نصر الدين في فيديو جديد منشور على الصفحة الرسمية للقوات المسلحة السودانية بأن نهاية معركة الكرامة اقتربت، والحسم آت في أقرب وقت.

ويخوض الجيش السوداني قتالاً عنيفاً منذ سبعة أشهر لإنهاء تمرد قوات الدعم السريع، وكانت المدرعات إحدى القواعد العسكرية المستهدفة من قبل التمرد والذي يعد أسوأ مؤامرة يشهدها السودان طوال تاريخه.

شاهد الفيديو:

رصد وتحرير – “النيلين”