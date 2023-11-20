بادي يصدر قرارا بانشاء لجنة اقليمية لشئون المستهلك





اصدر الفريق احمد العمدة بادي حاكم اقليم النيل الازرق امس قرارا بتشكيل لجنة اقليمية لشئون المستهلك لها شخصيتها الاعتبارية وختمها برئاسة وزير المالية ومدير عام المالية رئيسا مناوبا ومدير المواصفات والمقاييس بالاقليم عضوا ومقررا وعضوية آخرين.

وحدد القرار اختصاصات اللجنة فى وضع الاسس والضوابط التي تحقق الحماية الكاملة للمستهلك من السلع الضارة بالصحة وتوعية المواطنين من الغش والتدليس، اقامة حملات تفتيش على المحال والمباني التجارية ومراجعة الاسواق والمحال التجارية وتوعية وتنوير التجار والموردين والمستهلكين بمواصفاة السلع والخدمات والاشراف على ابادة السلع الفاسدة.

سونا