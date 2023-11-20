في زمن الحرب.. شركة «زين» تتحدّى الصِّعاب وتنير عدداً من أحياء محلية أم روابة وتُعيد خدمة الاتصالات وسط فرحة الأهالي





وفّرت الشركة السودانية للهاتف السيار «زين» مُحوِّلاً سعة 500 KVA لتغذية موقع الشركة وإنارة عدد من أحياء محلية أم روابة، بعد المعاناة التي جابهها مواطن المنطقة من انقطاع للتيار الكهربائي استمر لأكثر من 7 أشهر، وذلك مواصلةً لجهودها الرامية إلى استمرارية خدماتها وتسهيل سُبل التّواصل بين عملائها.

وتكفّلت شركة «زين» بشراء المُحوِّل الذي بلغت قيمته 18 مليون جنيه، بالإضافة إلى تكلفة الترحيل والعمل على تركيبه بالتنسيق مع الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء.

وعبّر عددٌ من أهالي المنطقة بفرحتهم وشكرهم لشركة «زين» على وقوفها بجانبهم، واستجابتها لمطالبهم في هذه الظروف الاستثنائية.

الجدير بالذكر أنّ شركة “زين” عملت على توفير تواصل مستمر لمشتركيها في أصعب الأوقات، حيث اجتهد موظفوها في تزويد محطات الشركة بالوقود في معظم المناطق التي تُعاني من انقطاع في التيار الكهربائي أو صعوبة في توصيل معينات التشغيل والصيانة، وعلى سبيل المثال لا الحصر، عددٌ من مواقع ولاية الخرطوم وولايات دارفور ومناطق شمال الجزيرة وغيرها.

صحيفة السوداني