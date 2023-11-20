التأمين الصحي بالجزيرة: ضوابط لتجديد واستخراج البطاقات ومعالجة بطاقات الوافدين





ثمن الدكتور فخر الدين علي يس مدير الصندوق القومي للتأمين الصحي فرع ولاية الجزيرة الجهود المبذولة لرفع كفاءة الخدمات الطبية والتأمينية المقدمة للمشتركين .

ودعا لدى مخاطبته صباح اليوم إجتماع مديري الإدارات المتخصصة لتطبيق موجهات رئاسة الصندوق المتعلقة بإعادة تخطيط القوى العاملة واحتواء التكاليف الإدارية لضمان استمرار تسيير الخدمات الطبية.

من جانبها أعلنت الدكتورة سارة عبد الرحمن أحمد مدير الخدمات الصحية إستقرار الخدمات المقدمة بالمرافق المباشرة والخدمة المعملية بنسبة 85% وتوفير المستهلكات الطبية وصيانة الأجهزة التشخيصية.

فيما كشف الأستاذ وليد بابكر مدير الشؤون المالية والإدارية عن الجهود الجارية لتعظيم الموارد وتهيئة بيئة المرافق المباشرة بالمحليات معلناً اكتمال تأهيل مباني مركز بركات الصحي وجاري العمل في صيانة مركز القرشي إضافة لصيانة المراكز المباشرة العاملة بمحليات أم القرى ومدني.

وأشارت الأستاذة نادية الزبير مدير التغطية السكانية الى العمل الجاري لوضع سياسات عامة لنظام بيانات المشتركين وضوابط تجديد واستخراج البطاقات ومعالجة بطاقات الوافدين من ولاية الخرطوم المفقودة وكشفت عن تفاهمات مع معاشي الشرطة للتغطية التأمينية إضافة لإستمرار العمل في استخراج بطاقات منسوبي الشرطة وتغطية الملحقين منهم بالولاية.

وأعلنت الأستاذة رحاب عبد الله المدير المكلف لإدارة التخطيط والمعلومات والبحوث عن حل مشكلة الإيصال المالي الالكتروني بالتنسيق مع إدارة الشؤون المالية والإدارية بعدد من المحليات وجاري العمل لحل مشكلات النظام في بعض المحليات.

وكان الإجتماع قد اطمأن على انسياب الخدمة بالمرافق الصحية المباشرة والحزم المقدمة وموقف وفرة أدوية الأمراض المزمنة والخدمات التأمينية.

سونا