مدير مستشفى الشرطة عطبرة يترأس اجتماع هيئة إدارة المستشفى

ترأس العميد شرطة طبيب الوليد محجوب عثمان مدير مستشفى الشرطة عطبرة الاجتماع الدوري لهيئة إدارة المستشفى وقف خلاله على جهود ضباط وضباط صف وأطباء المستشفى في علاج مصابي معركة الكرامة من القوات النظامية وكذلك انسياب تقديم الخدمة الطبية للمواطنين ومعالجة أي قصور في الجانب الطبي أو الإداري.

كما وقف ميدانيا على ترتيبات افتتاح قسم الطوارئ والإصابات الجديد وكذلك اكتمال عمليات صيانة مجمع الفريق شرطة محمد حسن إدريس للعمليات الجراحية وكذلك عنبر الجروح الملتبهة ووجه ببدء العمل في صيانة مستشفى الولادة.

كما وجه سيادته جميع العاملين بالمستشفى ببذل مزيد من الجهد للارتقاء بالعمل الصحي والسعي لتقديم خدمة طبية مميزة للشرطيين والمواطنين على حد سواء.

المكتب الصحفي لشرطة السودان