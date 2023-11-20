بالصور.. لجنة أمن النيل الأزرق تطمئن على الأوضاع الأمنية بالإقليم

جاء ذلك في إجتماعها الطارئ اليوم بقاعة الإجتماعات الصغرى بالمقر المؤقت للأمانة العامة لحكومة الإقليم بالمجلس التشريعي برئاسة الفريق أحمد العمدة بادي حاكم الإقليم رئيس اللجنة .

وتناولت اللجنة عدداً من القضايا ذات الصلة بأوضاع اللاجئين بمعسكر المدينة (6) بمحافظة ودالماحي، كما إستعرضت اللجنة الخطة الخاصة بتأمين موسم حصاد الموالح بالقطاع البستاني بمحافظة قيسان.