سياسية
والي الخرطوم يحتسب العالم الجليل بروفيسور الحبر يوسف نور الدائم
يحتسب والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة وأعضاء حكومته عند الله تعالى العالم والشيخ الجليل الأديب والفقيه والمفسر والأستاذ الجامعي بروفيسور الحبر يوسف نورالدائم أحد اعلام ولاية الخرطوم وعالماً في اللغة وتفسير القرآن الكريم حيث ولد في الريف الشمال امدرمان وعاش اغلب حياته في امدرمان القديمة.
وانتخب الحبر عضوا برلمانياً في المجلس الوطني ورئيسا للجنة التعليم لدورتين بالمجلس وعضوا بمجمع الفقه الاسلامي منذ تأسيسه.
قدم العديد من البرامج الدينية في الاذاعة والتلفزيون وعرف عنه نهج الوسطية في الدعوة لذلك كان لطيفا لين الجانب وحسن الخطاب ويميل في نهجه السياسي نحو التوافق والتفاهم وشارك في العديد من الفعاليات الوطنية والاجتماعية التي أقيمت بولاية الخرطوم وأسهم فيها بفكره الثاقب ورأيه السديد وخبرته الواسعة وحكمته المعهودة.
رحم الله الفقيد بقدر ما قدم لدينه وطلابه ووطنه وأسكنه فسيح جناته مع الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.
سونا
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