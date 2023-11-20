البرهان يتلقى دعوة للمشاركة فى اجتماع رئاسي رفيع المستوي في دبي وقمة في نيويورك

وتلقى رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان دعوة من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للمشاركة في، فعالية التبرعات والتعهدات رفيعة المستوى للصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ التى ستعقد في مقر الأمم المتحدة في نيويورك في السادس من ديسمبر المقبل.