البرهان يتلقى دعوة للمشاركة فى اجتماع رئاسي رفيع المستوي في دبي وقمة في نيويورك

تلقى رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان دعوة من منظمة الإيقاد ومن مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للقرن الإفريقي للمشاركة فى الإجتماع الرئاسي رفيع المستوي حول المناخ والسلام والأمن فى منطقة القرن الإفريقي ، وذلك على هامش قمة المناخ المنعقدة فى دبي فى الثالث من ديسمبر المقبل.
وتلقى رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان دعوة من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للمشاركة في، فعالية التبرعات والتعهدات رفيعة المستوى للصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ التى ستعقد في مقر الأمم المتحدة في نيويورك في السادس من ديسمبر المقبل.
ويشارك في الفعالية رؤساء الدول المانحين ورؤساء الدول المتلقية للمساعدات بهدف الحصول على تبرعات إضافية من الدول المانحة للصندوق المركزي للطوارئ لمواجهة الحالات الإنسانية الطارئة فى العالم.
سونا
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