بدء إمتحانات 10 كليات بجامعة الخرطوم





قررت اللجنة العليا للإمتحانات بجامعة الخرطوم بدء إمتحانات الدورة الثانية للإمتحانات التي تنظمها جامعة الخرطوم لعدد 10كليات خلال الفترة من 20 نوفمبر وحتي 20 ديسمبر القادم بثلاث مراكز بجامعة الجزيرة،جامعة وادي النيل بعطبرة ومركز القاهرة ببيت السودان.

وقال مدير الجامعة بروفيسور عماد الدين الأمين الطاهر عرديب رئيس اللجنة العليا للإمتحانات أن جميع الكليات التي أكملت مقرراتها ستجري امتحاناتها خلال هذه الفترة لطلاب السنوات النهائية وقد أكملت أمانة الشؤون العلمية إستعداداتها لتسليم المتخرجين منهم شهاداتهم عقب اجازة النتائج من المجالس العلمية للكليات .

هذا وستواصل اللجنة العليا للإمتحانات إجتماعاتها الإسفيرية للنظر في إمتحانات الكليات المتبقية وتحديد جدول لها حسب التقويم الأكاديمي الذي أصدرته أمانة الشؤون العلمية.

الجدير بالذكر ان الكليات التي ستبدأ امتحانات طلابها هي الهندسة،علوم رياضية،علوم الجغرافيا والبيئة، الطب،الصيدلة،الأسنان،علوم التمريض كلية الصحة العامة وصحة البيئة، الطب البيطري وكلية التربية.

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