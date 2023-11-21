رئيس مجلس السيادة يتسلم أوراق اعتماد سفير روسيا الاتحادية لدى السودان





تسلم رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن #عبدالفتاح_البرهان ، أوراق اعتماد سعادة السيد/ أندري تشير نوفول سفيرًا فوق العادة مفوضاً لروسيا الإتحادية لدى السودان بحضور وزير الخارجية المكلف السفير علي الصادق والأمين العام لمجلس السيادة الفريق ركن / محمد الغالي علي يوسف .

أكد رئيس المجلس على أهمية العلاقات وتطوير آفاق التعاون بين البلدين ، وحرص السودان حكومة وشعباً على تعزيز العلاقات ودعمها في مختلف المجالات .

من جانبه أكد السفير الروسي عزم بلاده على تعزيز العلاقات ودفعها فى المجالات كافة، معرباً عن أمله بأن تتحقق تطلعات شعب السودان في إرساء الاستقرار والأمن والسلام وارتياد آفاق التقدم والازدهار .

إعلام مجلس السيادة الانتقالي