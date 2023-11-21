(صحة) القضارف تتسلم أدوية منقذة للحياة





استقبلت وزارة الصحة والتنمية الإجتماعية بولاية القضارف أصناف من الأدوية المنقذة للحياة مقدمة من منظمة الإغاثة الإسلامية عبر العالم ضمن مشروع الإستجابة الطارئة للازمة الإنسانية في السودان الممولة عبر الإغاثة الإسلامية بالولايات المتحدة الأمريكية بحضور ممثل والي القضارف الأستاذ يعقوب محمد العبيد امين حكومة الولاية ومفوض العون الإنساني .

وتقدم ممثل والى القضارف خلال مراسم تسليم الدعم بشكره لمنظمة الإغاثة الإسلامية لجهودها المبذولة والمتكررة في المجالات الصحية والزراعية والخدمات الأخرى وتوفير الأدوية المنقذة للحياة والمعدات الطبية، معربا امتنانه للجهود المقدرة من مختلف الجهات في ظل الفترة الحرجة التي تعيشها البلاد، مشيرا لأهمية إستمرار الدعم في مختلف المجالات .

بينما أوضح المدير العام لوزارة الصحة والتنمية الإجتماعية الأستاذ عبدالناصر حسن علي أن هذا الدعم يأتي في إطار الاتفاقية الفنية الموقعة بين الجانبين في دعم مشروعات الصحة والتنمية الإجتماعية.

وأشار إلى أن هذا الدعم يأتي والوزارة في أمس الحاجة له لمقابلة الطواريء الصحية ويحتوي على 21 صنف من الأدوية من محاليل وريدية ومضادات حيوية ومستهلكات حماية الأطقم الطبية العاملة بالمستشفيات وعبر عن شكره للمنظمة والجهات التي دعمت الأنشطة الصحية خلال الفترة الماضية .

فيما أكد الأستاذ الطاهر أمام منسق مكتب القضارف بمنظمة الإغاثة الإسلامية أن مشروع دعم الأدوية المنقذة للحياة واحد من المشاريع التي عملت عليها المنظمة مع شركائها عبر العالم، مشيرا إلى أن المشروع يحتوي على حزم أخري بتوفير الوقود لمولدات المستشفيات وتقديم الدعم النقدي والغذائي للمرضى إضافة إلى دعم الأسر النازحة بمبالغ نقدية بعدد من المحليات .

فيما أشار مفوض العون الإنساني بالولاية الأستاذ عبدالكفيل العدناني أن منظمة الإغاثة الإسلامية واحدة من المنظمات التي قدمت عددا من المشاريع الصحية بالولاية ممتحدا دورها في دعم الأنشطة الصحية والأسر النازحة بمبالغ نقدية إضافة إلى تدخلها في مجال المياه بمناطق العطش، مؤكدا سعيهم الجاد لتخفيف الاجراءات الإدارية الخاصة بعمل المنظمات .