تدشين العيادات الجوالة لخدمات الصحة الإنجابية بولاية سنار





دشن امين عام حكومة ولاية سنار ممثل الوالي عبدالعظيم ابوضراع العيادات الجوالة لخدمات الصحة الإنجابية بولاية سنار.

وثمن جهود الداعمين مؤكدا ان مثل هذه البرامج تستفيد منها المجتمعات الريفيه داعيا لتوسعة العيادات لتشمل جميع المحليات، مؤكدا ان حكومة الولايه تقدر المجهودات، مبينا ان الجيش الابيض يحمل نفس هم الجيش بتقديم الخدمه للمواطن .

فيما اكد مدير عام وزارة الصحة والتنمية الاجتماعيه بولاية سنار الوزير المكلف د.ابراهيم العوض احمد ابوكمه ارتباط الصحة بالمجتمع، مؤكدا ان المدخل لبرامج الصحة بالمحليات هو المحلية، مشيدا بدور المحليات، كما حيا المنظمات وجهدها وقال ان هذه العيادات الجواله تخدم ٩٥٠ الف مستفيد وحيا القابلات بجميع انحاء الولايه، مبينا ان ولاية سنار ستكرم القابلات على مستوى الولاية.

ناصر عبد الله ناصر المدير التنفذي لمحلية سنجه أكد التنسيق المحكم بينهم ووزارة الصحه مؤكدا ان تضافر الجهود من اجل تقديم خدمه مميزة للمواطن محييا جهود وزارة الصحه معلنا عن تضامنه ورعايته لكل برامج الصحه التي تصب في مصلحة المواطن.

فاطمه محمد عبد الحليم مدير الإدارة العامه للرعايه الصحيه الأساسية ابانت ان العيادات لها الاثر الواضح، مثمنة دور الداعمين خاصة صندوق الدعم العالمي، مؤكدة ان العيادات لثلاث محليات سنجه وسنار والسوكي وسينفذ في ٣٠ مركز صحي بالولايه، داعية للتعاون مع فرق العيادات والاستفاده منها كل الاستفادة.

ممثل مفوضية العون الانساني بولاية سنار موسى محمد احمد ثمن دور المنظمات خاصة في المجال الصحي، مبينا ان العيادات الجواله يستفيد منها العائدين من احداث الخرطوم بمراكز الايواء مثمنا جهود وزارة الصحة.

وقالت موده محمد علي ممثل منظمة ( global aid hand) انهم وجدو كل التعاون في ولاية سنار مؤكدة ان العيادات تهدف للتركيز على صحة الام والطفل ورعاية الحوامل الى ما بعد الحمل ورعاية الاطفال وتستصحب معززي المجتمع في القرى المستهدفه، مشيدة بدعم برنامج الامم المتحده الانمائي الداعم لهذه العيادات.