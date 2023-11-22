رئيس جمعية الهلال الأحمر بالسودان يختتم زيارته للولاية الشمالية





التقى رئيس جمعية الهلال الأحمر بالسودان د.خليل سربل والوفد المرافق له في ختام زيارته للولاية الشمالية المدير التنفيذي لمحلية مروي الأستاذة سمية حسين بحضور مشرف جمعية الهلال الأحمر بالمحلية الأستاذ أحمد مدثر.

وبحث اللقاء أهمية التعاون المشترك بين الهلال الأحمر والجهاز التنفيذي للمحلية والعمل على دعم الجمعية حتى تضطلع بمهامها وواجباتها في تجويد وتطوير العمل الطوعي والإنساني على الوجه الأكمل.

وقال رئيس الجمعية في تصريحات (لسونا) إن الهلال الأحمر سيظل الساعد الأيمن لأنشطة وبرامج الولاية، مثمناً جهود حكومة الشمالية والمحلية في التعاون والتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر.