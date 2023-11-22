وزير التربية الاتحادي يلتقي المدير الاقليمي لليونسيف





عقد أ. محمود سرالختم الحوري وزير التربية والتعليم الاتحادي المكلف اجتماعا موسعا امس مع السيدة أدل خضر المدير الاقليمية لليونيسيف بحضور السيدة مانديب اوبريان، مندوب اليونيسيف بالسودان والسيد عثمان ابوفاطمة كبير منسقي الطواريء في ولاية البحر الأحمر ونازين اخكار اختصاصي التخطيط وريم مصطفى كبير التنفيذيين .

وقال الأستاذ محمود سر الختم الحوري في تصريح لسونا ان الاجتماع استعرض أوضاع التعليم والمؤسسات التعليمية والخطط والبرامج والتدابير المقترحة بشان بدء العام الدراسي وفتح المدارس في ظل وجود مراكز إيواء النازحين في بعض المدارس مع التأكيد على نقل النازحين من المدارس إلى مراكز بديلة بصورة سلمية وبالتراضي معهم ورضاهم. مضيفا ان الاجتماع أمن على أهمية فتح المدارس.