والي الخرطوم يتابع تنفيذ خطة التوسع في المؤسسات العلاجية





واصل والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة متابعة تنفيذ خطة التوسع في تقديم الخدمات العلاجية من خلال زيارة واسعة اليوم رافقه خلالها مدير عام وزارة الصحة دكتور محمود القائم ورئيس لجنة الطوارئ الصحية دكتور محمد ابراهيم وشملت الجولة مركز صحي الحارة (100) حارة الصحفيين ومركز صحي الحارة ٦٩ ومركز صحي كرري العجيجة ومكز صحي خور عمر.

كما تجري في مركز مدينة الصحفيين أعمال تشيييد متسارعة تنفيذا لتوجيهات والي الخرطوم باكمال المركز حسب المواصفات المطلوبة للمنشآت العلاجية وادخاله الخدمة خلال شهر واحد باعتبار أنه يقدم خدمات مطلوبة لسكان الحارة والحارات المجاورة ويخدم مجموعات كبيرة مستقرة من السكان.

فيما إكتمل مركز صحي الحارة ٦٩ بدعم من الاهالي وقامت وزارة الصحة بالولاية بتوفير الاجهزة والمعدات والادوية والكوادر الطبية وتعهد الوالي باكمال أي احتياجات اخري ليدخل المركز الخدمة مباشرة.

كما تفقد الوالي مركز صحي العجيجة بعد إستئناف نشاطه وتعهد الوالي باكمال صيانة مباني المركز ووجه وزارة الصحة باكمال احتياجات المركز من الاجهزة والمعدات والكوادر الطبية واختتمت الزيارة بمركز صحي خور عمر الذي اكتملت مرحلته الاولى بدعم من أبناء المنطقة وتبرع الوالي بمبلغ عشرين مليون لاكمال المرحلة الثانية ويعتبر المركز من تجهيزاته واحد من المراكز المرجعية الذي يقدم الخدمات العلاجية المتكاملة.

الى ذلك قال والي الخرطوم أن الغرض من التوسعة في هذه المراكز هو تقديم الخدمة للمواطنين في مواقع سكنهم حتى لا يتكبدوا مشاق البحث عن العلاج في مواقع بعيدة وذلك في اطار برنامج الطوارئ الذي تنفذه الولاية لتعويض المؤسسات العلاجية التي خرجت عن الخدمة بسبب الحرب .