مدير الدفاع المدني ولاية البحر الأحمر يتفقد مناطق تراكم وتجمعات المياه بمدينة بورتسودان

تفقد العميد شرطة أحمد محمد حميدان مدير قوات الدفاع المدني ولاية البحر الاحمر مقرر اللجنة العليا لطوارئ الخريف مناطق تراكم وتجمعات المياه بعدد من أحياء مدينة بورتسودان برفقة عدد من اعضاء اللجنة واطمأن على سير العمل في تصريف وشفط وفتح المصارف لانسياب المياه.

وتشير متابعات (المكتب الصحفي للشرطة) إلى أن لجنة الطوارئ تقوم بمجهودات جبارة واستطاعت الاستجابة لجميع البلاغات في مواقع الهشاشة والكسورات. الجدير بالذكر أن المجلس القومي للدفاع المدني قدم الدعم للدفاع المدني ولاية البحر الأحمر بعدد (10) طلمبات بكامل ملحقاتها تنفيذاً لتوجيهات الفريق شرطة د.عثمان عطا؛ الأمين العام للمجلس القومي للدفاع المدني.

المكتب الصحفي لشرطة السودان