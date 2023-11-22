تخفيض رسوم الجواز للسودانيين في مصر .. د. جبريل يبحث عددا من القضايا مع الأمين العام بجهاز المغتربين





التقى وزير المالية والتخطيط الاقتصادي الدكتور جبريل ابراهيم بمكتبه، الأمين العام لجهاز المغتربين بالانابة دكتور عبدالرحمن سيد أحمد ، حيث تناول اللقاء بالبحث عدد من القضايا المتعلقة بالمغتربين .

وفيما يتعلق بالجواز الإلكتروني والأوراق الثبوتية، أشار د.جبريل إلى الجهود التي قامت بها الدولة والوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة. وأبان أن هناك معالجات تمت فيما يتعلق برسم إصدار الجواز الالكتروني للسودانيين المقيمين بجمهورية مصر العربية، حيث تم تخفيض الرسم ليصبح (٨٠٠٠ ج مصري) مُراعاةً لظروفهم .

كما تطرق اللقاء إلى قضايا تعليم أبناء السودانيين بالخارج والحلول والمقترحات اللازمة لمعالجة القضية.

وخلال كلمته أكد دكتور عبدالرحمن سيد أحمد، على الدور الفاعل الذي لعبته الجاليات السودانية بالمهاجر المختلفة دعماً للقوات المسلحة وهي تخوض معركة الكرامة.

وأوضح اهتمام ورغبة المغتربين بالمشاركة في عملية إعادة الإعمار ودعم المجهود الحربي للقوات المسلحة.

وتناول اللقاء دور الخبرات والكفاءات السودانية بالخارج في المساهمة في دعم جهود الدولة في إعمار ما دمرته الحرب في القطاعين الصحي والتعليمي على وجه الخصوص.

وأشاد دكتور جبريل إبراهيم بالدور الإيجابي الذي لعبه المغتربين خلال فترة الحرب وما يقدمونه من دعم للدولة ولأسرهم الممتدة.