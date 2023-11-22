شاهد بالصور والفيديو.. الفرقة 11 مشاة تضبط أسلحة وذخائر مهربة إلى داخل البلاد وتخريج مستنفرين بمعسكرات الكرامة





تمكنت الفرقة 11 مشاة قيادة قوات حلفا الجديدة ونهر عطبرة من ضبط أسلحة وذخائر مهربة بطريق البطانة بالقرب من قرية المصران إلى داخل البلاد تشتمل على كمية كبيرة من الأسلحة والذخيرة على النحو التالي :

1- عدد 13190 ذخائر مختلفة. 2- عدد 1160 صندوق ذخيرة 9 مل. 3- عدد 4200 ذخيرة كلاشينكوف. 4- عدد من الطبنجات وبنادق الكلاشينكوف. وتم إلقاء القبض على المتهمين من المهربين وتسليمهم إلى الإستخبارات العسكرية.

وقامت محلية أبو حمد بنهر النيل بتخريج دفعة جديدة من المستنفرين بمعسكرات الكرامة، وسط حضور رسمي من القيادات العسكرية والدستورية، وحضور جماهيري كبير.