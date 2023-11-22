الاغاثة التركية توزع مواد غذائية ومعينات شتوية لمراكز الايواء بدنقلا





دشن المدير التنفيذي لمحلية دنقلا الاستاذ عوض الكريم ربيع بحضور مفوض العون الانساني بالشمالية الدكتور عبد الرحمن علي خيري ومساعد المدير التنفيذي للمحلية الاستاذ مدثر شرف الدين، توزيع المواد الغذائية والمعينات الشتوية لضيوف محلية دنقلا الذين قدموا إليها بسبب ظروف الحرب والمتواجدين بمراكز الايواء المختلفة بالمحلية، وذلك بدعم من هيئة الاغاثة الانسانية التركية، وإشتملت على عدد من المواد الغذائية والبطاطين والفرشات وتم التوزيع بمركزي إيواء النموذجية وعبد الله بن أبي السرح بمدينة دنقلا.

وأشاد المدير التنفيذي لمحلية دنقلا في تصريح لـ(سونا) بمجهودات هيئة الاغاثة الانسانية التركية ودعمهم لضيوف المحلية بمراكز الايواء، وأكد مواصلة جهود المحلية بالتعاون والتنسيق مع مفوضية العون الإنساني والأمانة العامة للشؤون الاجتماعية والجهات ذات الصلة في تقديم المساعدات الانسانية اللازمة للمتأثرين من الحرب.

من جانبه أكد مفوض مفوضية العون الانساني بالشمالية أن هيئة الاغاثة الإنسانية التركية تتدخل للمرة الثانية بالولاية في دعم الذين قدموا للولاية بسبب الظروف الامنية الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

وأشار إلى أن الهيئة قامت بتوزيع عدد من المواد الغذائية والمعينات الشتوية والمواد الصحية لمراكز الايواء بمحليتي مروي ودنقلا، وذلك في إطار إتفاقية الشراكة الموقعة بين الهيئة والمفوضية.

وأضاف أن التدخلات تشمل أيضا الأسر المستضيفة بالقرى والاحياء شاكرا تركيا حكومةً وشعباً على دعمهم وسندهم لجهود مفوضية العون الانساني والشركاء في إيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين.