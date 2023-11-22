30 مليون جنيه من الزكاة لإعمار المسجد العتيق بمدني





أكدت لجنة إعمار المسجد العتيق بمدني في اجتماعها صباح اليوم برئاسة الأستاذ فتح الرحمن أحمد طه وزير الرعاية والتنمية الإجتماعية ضرورة انطلاقة أعمال صيانة وتأهيل المسجد العتيق، حيث أعلن المدير التنفيذي لمحلية مدني الكبرى دعم المحلية لبداية العمل، وقال إن المسجد العتيق يجسد الإرث التاريخي والديني والحضاري لمدينة مدني .

من جانبه أعلن أمين ديوان الزكاة بالولاية مساهمة الديوان بمبلغ 30 مليون جنيهاً لإعمار المسجد، فيما أشار مدير ديوان الأوقاف الإسلامية لمساهمة بنك أم درمان الوطني فرع مدني داعياً جميع فروع المصارف وبنك السودان المركزي بمدني لدعم هذا المشروع الخيري المهم.