إعادة فتح الاسواق بالضعين





أعلنت لجنة أمن محلية الضعين بولاية شرق دارفور بالتنسيق مع الادارة الاهلية و مبادرة منع الظواهر السالبة وقبول الآخر أعلنت عن فتح السوق الكبيرو الاسواق الطرفية إعتباراً من اليوم الاربعاء الموافق 2023/11/22 ، و بموجب ذلك يمنع منعا باتا دخول السوق الكبير والاسواق الطرفية اي عربة مسلحة او موتر مسلح او اي شخص يحمل سلاح و من يخالف ذلك يعرض نفسة للمسائلة القانونية والجنائية .

وكان قد تم قفل السوق خلال الأيام الماضية بعد الأحداث الأمنية الأخيرة التي شهدتها محلية الضعين بشرق دارفور .

سونا