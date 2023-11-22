رئيس مجلس السيادة يقيل ستة ولاة ولايات ويعين ولاة في الجزيرة وكسلا وغرب كردفان والشمالية

أصدر رئيس مجلس السيادة الإنتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان قراراً بإعتماد ، قرار مجلس الوزراء الإنتقالي والقاضي بإنهاء تكليف عدد من ولاة الولايات –

١- إنهاء تكليف: السيد اسماعيل عوض الله العاقب من مهام والي ولاية الجزيرة

٢- إنهاء تكليف / السيد خوجلي حمد عبدالله من مهام والي ولاية كسلا

٣- إنهاء تكليف/السيد الباقر احمد علي من مهام والي الولاية الشمالية

٤-إنهاء تكليف/ السيد معتصم عبد السلام عوض عبد السلام من مهام والي ولاية غرب كردفان

٥- إنهاء تكليف/السيد سعد ادم بابكر من مهام والي ولاية وسط دارفور

٦- إنهاء تكليف/السيد حامد محمد التجاني هنو من مهام والي ولاية جنوب دارفور

علي وزارة شؤون مجلس الوزراء ووزارة الحكم الاتحادي والجهات ذات الصلة وضع هذا القرار موضع التنفيذ.

وأصدر رئيس مجلس السيادة الإنتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان قراراً بإعتماد ، قرار مجلس الوزراء الإنتقالي والقاضي بتكليف عدد من ولاة الولايات: