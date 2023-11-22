سياسية
رئيس مجلس السيادة يقيل ستة ولاة ولايات ويعين ولاة في الجزيرة وكسلا وغرب كردفان والشمالية
أصدر رئيس مجلس السيادة الإنتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان قراراً بإعتماد ، قرار مجلس الوزراء الإنتقالي والقاضي بإنهاء تكليف عدد من ولاة الولايات –
١- إنهاء تكليف:
السيد اسماعيل عوض الله العاقب من مهام والي ولاية الجزيرة
٢- إنهاء تكليف / السيد خوجلي حمد عبدالله من مهام والي ولاية كسلا
٣- إنهاء تكليف/السيد الباقر احمد علي من مهام والي الولاية الشمالية
٤-إنهاء تكليف/ السيد معتصم عبد السلام عوض عبد السلام من مهام والي ولاية غرب كردفان
٥- إنهاء تكليف/السيد سعد ادم بابكر من مهام والي ولاية وسط دارفور
٦- إنهاء تكليف/السيد حامد محمد التجاني هنو من مهام والي ولاية جنوب دارفور
علي وزارة شؤون مجلس الوزراء ووزارة الحكم الاتحادي والجهات ذات الصلة وضع هذا القرار موضع التنفيذ.
وأصدر رئيس مجلس السيادة الإنتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان قراراً بإعتماد ، قرار مجلس الوزراء الإنتقالي والقاضي بتكليف عدد من ولاة الولايات:
١- تكليف السيد/ الطاهر إبراهيم الخير الحسن بمهام والي ولاية الجزيرة
٢- تكليف السيد/ محمد موسي عبدالرحمن يونس بمهام والي ولاية كسلا
٣- تكليف السيد/ عابدين عوض الله محمد بمهام والي الولاية الشمالية
٤- تكليف السيد / عصام الدين هارون أحمد محمد بمهام والي ولاية غرب كردفان
علي وزرارة شؤون مجلس الوزراء ، ووزارة الحكم الاتحادي والجهات ذات الصلة وضع هذا القرار موضع التنفيذ
إعلام مجلس السيادة الانتقالي
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