مدير جهاز الأمن بالنيل الابيض يزور جرحى العمليات العسكرية





قام العميد محمود يحيى ابوالدهبايه مدير جهاز المخابرات والامن الوطني بولاية النيل الأبيض يرافقه العقيد عبدالحفيظ بابكر مدير جهاز المخابرات والامن الوطني بمحلية كوستي ظهر اليوم بزيارة لمصابي وجرحى العمليات العسكرية بمدرسة الجيش الثانوية بكوستي.

واطمئن مدير جهاز المخابرات على الأوضاع الصحية للمصابين واشاد بجهود إدارة المستشفي العسكري في تقديم الخدمات العلاجيه للمصابين والاهتمام والمتابعة، وعبر عن امنياته لهم بالشفاء العاجل.

وامتدح التفاف جماهير الشعب السوداني حول القوات المسلحه والأجهزة الأمنية المختلفة التي تخوض معركة العزة والكرامة ضد مليشيا الدعم السريع المتمرده والمرتزقة والمأجورين .