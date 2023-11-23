سياسية
وزير الري يشارك في اجتماعات المجلس العربي للمياه
شارك السيد المهندس ضوالبيت عبدالرحمن منصور، وزير الري والموارد المائية المكلف في اجتماعات الدورة الخامسة عشر للمجلس الوزاري العربي للمياه والتي عقدت، يوم الأربعاء الموافق 22 نوفمبر، بالرياض، بالمملكة العربية السعودية.
وتناقش الدورة إجراءات الخطة التنفيذية لاستراتيجية الأمن المائي في المنطقة العربية لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة، و متابعة خطة التنمية المستدامة 2030 بالمنطقة العربية للمياه، وتعزيز ودعم التعاون العربي في استغلال الموارد المائية المشتركة.
وشرح ضوء البيت، لدى مخاطبته الاجتماع، حجم الأضرار التي تعرضت له منشآت المياه، جراء تمرد قوات الدعم السريع الأمر الذي أثر في تشغيل هذه المنشآت وأثر سلباً على حياة المواطنين لاسيما محطتي بحري وأم درمان.
وافتتح المؤتمر العربي الخامس للمياه يوم امس الأربعاء تحت عنوان (التنمية المستدامة في المنطقة العربية.. الهدف السادس – التحديات والفرص) ، لبحث رؤية مستقبلية لتحقيق الأمن المائي المستدام في الوطن العربي، واعتماد خارطة طريق ملهمة لتحقيق أمن مائي عربي مستدام.
وناقش الإجتماع، عدداً من الأوراق العلمية. ومن المتوقع الخروج بتوصيات تدعم تحقيق الهدف السادس للتنمية المستدامة.
وكانت اجتماعات اللجان الفنية للمؤتمر العربي والمجلس الوزاري العربي للمياه قد بدأت يوم الأحد الموافق 19 نوفمبر 2023 بمشاركة الوفود الفنية من الدول العربية المختلفة، حيث قدم الوفد الفني لوزارة الري والموارد المائية السودانية مشروعين لدعم سبل العيش بالسودان من خلال دعم قطاع المياه، ومشروع تأهيل محطات تحلية المياه لبورتسوان للتمويل.
سونا
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