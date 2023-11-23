والي نهر النيل يفتتح إذاعة الدامر المجتمعية





افتتح والي ولاية نهر النيل، محمد البدوى عبد الماجد صباح اليوم بالدامر إذاعة الدامر المجتمعية بحضور وزير الثقافة والإعلام، الأستاذ مصطفى الشريف، ومدير الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، الأستاذ سراج الدين عبدالرحيم، ورواد وقادة الإعلام وقيادات مجتمع الدامر.

ولدى مخاطبته الحضور، أعرب الوالي عن سعادته بافتتاح هذا الصرح الهام، مؤكدآ على دور الإذاعة في حاضرة الولاية لخدمة المواطن، ومشيرآ إلى المدى الواسع الذي تغطيه الإذاعة وحيا قيادات العمل الإذاعي، وأوضح أن هذه الإذاعة تم شراؤها بمال خاص من ولاية نهر النيل الدامر باعتبارها حاضرة الولاية.

وأشاد باستقبال أهل الدامر للوافدين من الخرطوم بسبب الحرب و تقديم الدعم لهم وقال إن هذا نموذج لأصالة إنسان السودان، مشيرا إلى أن هنالك بشريات لأهل الدامر في القريب العاجل. وقال أنه يجب أن يكون هنالك تميز من النواحي الخدمية في حاضرة الولاية.

وأضاف “الإعلاام بالفعل سلطة رابعة لأنه ينقل رسالة للمجتمع هو في أمس الحاجة لها” ، وحيا قيادات واهل الدامر متتقدما بالشكر للإعلاميين الذين بذلوا جهودا مقدرة حتى تم افتتاح هذه الإذاعة.