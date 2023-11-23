شاهد بالفيديو.. ردت عليهم بغضب شديد.. آية أفرو تتعرض للسخرية والتنمر من بعض النشطاء العرب بعد ظهورها معهم في “لايف” جماعي ومتابعون: (تستاهلي أكثر من كدة لأنك فاكاها في نفسك)





تعرضت المودل والراقصة ونجمة السوشيال ميديا السودانية آية أفرو للسخرية من بعض النشطاء العرب وذلك بعد أن شاركت معهم في “لايف” عبر إحدى التطبيقات.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد سأل شاب وفتاة من جنسيات عربية المودل الشهيرة في السودان عن جنسيتها.

وكشفت لهم أفرو أنها من الخرطوم لينفجر الشاب والفتاة بالضحكات وسط غضب أفرو التي ردت عليهم بغضب كبير, جمهور مواقع التواصل من جانبه سخر من الراقصة المثيرة للجدل وكتب أحدهم: (تستاهلي أكثر من كدة لأنك فاكاها في نفسك).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين